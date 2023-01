Sexta edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras na Praça da Revolução - Divulgação

Sexta edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras na Praça da RevoluçãoDivulgação

Publicado 20/01/2023 15:50

A Praça da Revolução foi palco da sexta edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto “Convive com Autista”.



Quem passou por Edson Passos conferiu os diversos produtos e materiais exclusivos feitos pelas mamães mesquitenses. Alguns exemplos eram artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, produtos cosméticos, calçados, bolos, docinhos, salgados fritos e assados.



O foco dessas feiras é a rentabilidade dessas mães, além de fortalecer a luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



“Muitas dessas mulheres optaram por não trabalhar para se dedicar aos seus filhos. Tem também aquelas que são mães solo. Então, essa é uma ação mensal para valorizar e dar oportunidades a elas”, argumenta a coordenadora do Espaço Convive, Andréa Alves.



Além da feira, o projeto Convive com um Autista é lembrado por palestras e rodas de conversas com os usuários. Ao todo, são mais de 200 assistidos.