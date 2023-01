Mesquitenses participam de aula inaugural do projeto ArteSuas - GIOVANNA MEDEIROS

Publicado 19/01/2023 15:01

Mesquitenses participaram de uma aula inaugural do projeto ArteSuas. As capacitações são para alegorias e adereços, corte, costura e customização e acontecerão semanalmente, em turnos distintos, até 16 de fevereiro.



Essa é uma capacitação especial. Isso porque, após o término das oficinas, alunos poderão desfilar em uma ala específica da escola de samba mesquitense. “Acredito que é uma forma de representação. Além disso, com certeza os assuntos abordados serão importantes no conhecimento de cada um. Todo dia é dia de aprender algo novo ou, quem sabe, aprimorar talentos”, valoriza Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.



O encontro aconteceu no barracão da G.R.E.S. Tubarão de Mesquita, no Centro.



Uma das alunas é Mariza Medeiros, de 64 anos. Animada, ela conta que se mantém ativa em diversas oportunidades do município e não perdeu a oportunidade de se inscrever para participar do projeto. “Sou bem participativa das atividades ofertadas no município. Quando eu era mais jovem, saía em muitas escolas de samba e gosto de artesanato. Faço, inclusive, oficinas no CRAS”, conta a moradora do Banco de Areia.



O projeto



A G.R.E.S. Tubarão de Mesquita nasceu em 2021 e já no ano seguinte, no desfile, saiu em 2º lugar na Intendente Magalhães. Desde então, se firmou uma parceria entre o grupo carnavalesco e a Prefeitura de Mesquita. Paulo Sérgio, presidente da escola, acredita que a iniciativa vai beneficiar a população.



“A prefeitura entendeu que poderia estender o trabalho feito na G.R.E.S. Tubarão de Mesquita para a comunidade. O que se aprende aqui, nas oficinas, pode se tornar um trabalho informal, uma vez que a ociosidade abraça essas donas de casa. Assim, também estaria gerando uma renda extra para elas”, explica Paulo.