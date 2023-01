Profissionais estiveram disponíveis para conscientizar a população e tirar dúvidas sobre a importância o cuidado rotineiro com a saúde - Divulgação/ PMM

Profissionais estiveram disponíveis para conscientizar a população e tirar dúvidas sobre a importância o cuidado rotineiro com a saúdeDivulgação/ PMM

Publicado 17/01/2023 20:20

As equipes de Atenção Básica de Saúde realizaram no último sábado, dia 14, uma ação voltada para os homens do município.



Ao longo da manhã, profissionais estiveram disponíveis na Vila Olímpica para conscientizar a população e tirar dúvidas sobre a importância o cuidado rotineiro com a saúde. Assim como os cuidados corporais e higiene.



No local, foi feita a aferição de pressão e medição de glicose. Tudo com a descontração gerada em um dia de sol com campeonato de futsal, a disputa foi realizada entre as equipes de saúde e os munícipes.

Campeonato de futsal foi disputado entre as equipes de saúde e os munícipes Divulgação/ PMM