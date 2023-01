Sexta Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto "Convive com Autista" - Divulgação

Sexta Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto "Convive com Autista"Divulgação

Publicado 13/01/2023 12:17

A Sexta Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto “Convive com Autista”, já tem data marcada. A feira será realizada neste sábado, dia 14 de janeiro, na Praça da Revolução, em Edson Passos, Mesquita.



O evento vai começar às 9h e contará com a venda de diversos produtos e materiais, como: Jogos artesanais sensoriais; Cosméticos; Produtos de limpeza; Salgados; Doces.



Segundo a organização, o foco da ação é na rentabilidade dessas mães, além de fortalecer a luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



Além da feira, o projeto também conta com rodas de conversas sobre diferentes assuntos na temática principal. Essas, no entanto, são realizadas duas vezes por mês, no próprio Espaço Convive. O equipamento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.