Ação voltada para a saúde da população masculina na Vila Olímpica de Mesquita - Reprodução

Publicado 13/01/2023 11:05

A Prefeitura de Mesquita realizará neste sábado, 14, uma ação voltada para a saúde da população masculina da cidade. Serviços serão ofertados das 9 às 14 horas, na Vila Olímpica.



Serviços oferecidos: imunização, aferição de PA e glicose, teste rápido, torneio com medalhas, Acupuntura, Reiki, Orientação multiprofissional sobre saúde do homem.



De acordo com o Ministério da Saúde, os homens procuram menos o médico do que as mulheres.



Nesse dia, acontecerão muitas atividades do tipo e não faltará oportunidade para colocar a saúde em dia.