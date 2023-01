Crianças se divertem em colônia de férias das Academias de Saúde de Mesquita - MATHEUS PINA

Publicado 16/01/2023 13:09

A Colônia de Férias das Academias de Saúde proporciona momentos de lazer e diversão para mesquitenses mirins de 7 a 12 anos. Ao todo, 75 crianças participam das atividades. Na ação são oferecidas às crianças oficinas de jogos e brincadeiras, danças e músicas, artes e brinquedos, além de educação em saúde.

“A ideia é que os adultos incentivem as crianças a terem hábitos saudáveis. O cuidado com a saúde é fundamental e, quanto antes iniciar, melhor. Porque isso proporciona uma boa qualidade de vida”, pontua a coordenadora das Academias de Saúde de Mesquita, Lene de Oliveira. Ela ainda adianta que pretende expandir o alcance do projeto no próximo ano.

A iniciativa é destinada aos filhos e parentes dos inscritos nas academias. Ela acontece nos polos do BNH, da Chatuba e da Vila Emil, em turnos distintos.

Assim como os equipamentos, as atividades contam com o apoio das unidades de saúde próximas e da equipe do NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família.

Academias da Saúde

Mesquita possui cinco academias de saúde, que estão localizadas nos bairros do Cosmorama, Vila Emil, Santa Terezinha, BNH e Chatuba. Cada unidade conta com um profissional de apoio e dois professores de Educação Física. Algumas aulas promovidas nesses locais são de alongamento, treinamento funcional e ginástica aeróbica. Todas visando o bem-estar da população.