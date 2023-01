Trecho de avenida em Mesquita terá obras no sábado (14) - RENATO DRONES

Publicado 13/01/2023 18:45

A Avenida Presidente Costa e Silva, na altura do nº 1.361, será interditada parcialmente para obras de reparo, neste sábado, dia 14 de janeiro, a partir das 8h.

Nesse período, a equipe da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito estará operando a via no esquema siga e pare. A intervenção será necessária para o reparo definitivo da via, depois do rompimento da tubulação por causa das chuvas de dezembro.

“No dia 21 de dezembro do ano passado, as chuvas na cidade fizeram com que a tubulação dessa avenida fosse rompida. Profissionais atuaram no local, com obras para um reparo emergencial. Agora, será necessário um reparo definitivo para que esse problema não se repita”, explica o subsecretário municipal de Transporte e Trânsito, Cleber Rezende.

A previsão é que a atuação dure o dia inteiro.