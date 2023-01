Encontro sobre prestação de contas da saúde em Mesquita - GIOVANNA MEDEIROS

Encontro sobre prestação de contas da saúde em MesquitaGIOVANNA MEDEIROS

Publicado 17/01/2023 14:54

O Centro Cultural Mister Watkins reuniu as equipes da Atenção Básica em Saúde de Mesquita para uma prestação de contas. Funcionários puderam expor os relatórios dos trabalhos desempenhados em 2022, além das expectativas para o ano. O evento também foi aberto ao público.

Esse projeto de prestação de contas é novo na cidade e visa trazer ainda mais transparência. “Nesse ‘accountability’, a ideia é mostrar os dados dos atendimentos, os nossos serviços e como executamos cada tarefa diária. Isso é necessário para que as nossas atividades sejam de conhecimento público. Depois disso, a ideia é implementar o material descritivo no Portal da Transparência do município”, explica Márcia Cristina Bezerra, coordenadora de Saúde Mental de Mesquita.

Entre os profissionais, estavam, principalmente, os que atuam na área da saúde mental. Isso porque o evento acontece justamente no Janeiro Branco. A campanha busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas.

Quem não perdeu a oportunidade de acompanhar as apresentações foi o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense. “Ocasiões como essas são fundamentais para determinar onde estamos e onde queremos chegar. Como um dos gestores públicos de Mesquita, minha missão é estar a par de tudo o que é oferecido aqui e, também, prestar apoio aos serviços”, comenta.

Atendimentos psicológicos



O município conta com quatro equipamentos focados no cuidado com a saúde mental da população. Três deles são de Centros de Atendimento Psicossocial. O CAPS III Casa Azul presta atendimento 24 horas a pessoas com esquizofrenia, depressão grave, transtorno de ansiedade grave e outros problemas de saúde mental. Já o CAPS AD atende pessoas que possuem problemas com dependência química e alcoólica, enquanto o CAPS Infantil recebe crianças e adolescentes com transtorno mental grave e persistente.

Além disso, Mesquita oferece atendimentos psicológicos no Ambulatório de Saúde Mental do Banco de Areia. O endereço é Rua Bicuíba 418. O foco é nos pacientes com sofrimentos psíquicos leves e moderados. Para serem auxiliados no local, os pacientes devem passar primeiro por uma avaliação da atenção primária.