Vagas para cursos no Espaço da Mulher Mesquitense estão abertas - YAGO PASQUINI/BEA SILVA/TIAGO FERRAZ

Publicado 18/01/2023 14:23

Nesta quinta-feira (19), abrem as inscrições para os cursos gratuitos do Espaço da Mulher Mesquitense. Serão disponibilizadas vagas para os cursos de Barbeira e de Cabeleireira. Os únicos requisitos são morar no município e possuir mais de 16 anos de idade.

As vagas são limitadas. Os documentos necessários para a inscrição são identidade, CPF e comprovante de residência. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As aulas estão programadas para iniciar no dia 23 de janeiro. “Os cursos de Barbeira e Cabeleireira têm carga horária de 100 horas. Teremos aulas duas vezes por semana, nas quais serão abordados diversos assuntos, com ensinamentos teóricos e práticos. Isso sem contar com as atividades extracurriculares”, detalha Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense.

O Espaço da Mulher Mesquitense fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil.