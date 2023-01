Defesa Civil Municipal realizou orientações preventivas no CRAS Santo Elias - Divulgação

Publicado 18/01/2023 07:25 | Atualizado 18/01/2023 13:26

A Defesa Civil de Mesquita promoveu mais uma ação em prol da população. No CRAS Santo Elias, agentes realizaram orientações preventivas dos serviços ofertados, como, por exemplo, o cadastramento da população no Alerta SMS 40199.

Segundo a pasta, com ele, você pode receber avisos e alertas de chuvas fortes por SMS. Para se cadastrar, basta enviar mensagem de texto para 40199 com o seu número do CEP. O serviço é gratuito e pensado na segurança dos moradores.

A cadastrada Maria das Dores agradeceu o serviço prestado: “Além dos serviços aqui prestados, é de extrema importância que outros agentes apresentem atividades desconhecidas. O morador acaba se prevenindo de certos problemas e pode repassar informações para colegas e vizinhos”, reforçou.