Ação Social conscientiza homens de Mesquita - LARISSA BISPO

Publicado 19/01/2023 19:33

A Vila Olímpica de Mesquita foi palco para reforçar a importância da saúde do homem. A Secretaria Municipal de Saúde se mobilizou para receber munícipes em diversos serviços, com informações, atividades interativas e abordagens de temas que se relacionam diretamente com a saúde masculina.



Através do Programa da Saúde do Homem e da Academia da Saúde, a iniciativa também foi uma forma de atrair o público para as unidades de saúde do município.



“Através do trabalho integrado com as equipes multidisciplinares, conseguimos desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde do homem de maneira dinâmica, criativa e descontraída. E ter eles presentes, oriundos de diferentes realidades, em uma mesma atividade em prol da sua saúde, foi um ganho para todos nós”, explica Isabela Cardoso, coordenadora da Atenção Básica de Mesquita.



Quem marcou presença teve a chance de realizar a aferição de pressão, teste de glicose, acupuntura e reiki.