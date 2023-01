Usuários de CRAS visitam Fundação Casa de Rui Barbosa - Márcio Maio/PMM

Usuários de CRAS visitam Fundação Casa de Rui BarbosaMárcio Maio/PMM

Publicado 21/01/2023 11:00

Um grupo de 16 crianças atendidas pelos CRAS Banco de Areia e Rocha Sobrinho, em Mesquita, ganharam uma verdadeira aula de História. A Subsecretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio do campus de São João de Meriti da Universidade Estácio de Sá, promoveu um passeio para a Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo.



Considerado o primeiro museu-casa público do Brasil, o espaço está instalado no imóvel em que o político, jurista e escritor brasileiro Ruy Barbosa viveu com sua família entre 1895 e 1923.



O grupo saiu de Mesquita por volta das 7h, em ônibus da própria Subsecretaria Municipal de Assistência Social. De lá, eles foram para o campus da Estácio de Sá de São João de Meriti, onde crianças da Vila Ruth, em Vilar dos Teles, se juntaram ao grupo para o passeio. A partir dali, o destino foi a Fundação Casa de Rui Barbosa. Por lá, eles tiveram uma visita guiada ao museu, com a participação da museóloga Aparecida Rangel.



“Eu gostei bastante de aprender sobre o Ruy Barbosa e também de ver os quadros, as paredes e o teto, que é pintado com cores diferentes. Lá em casa também é assim. Os jardins são lindos e bem grandes. Perto de onde moro, não vejo jardins assim”, contou Rafael Gil, de 13 anos, morador do Banco de Areia e um dos participantes do passeio.



No total, sete pessoas ligadas à Prefeitura de Mesquita acompanharam o passeio: duas técnicas, uma orientadora social, um administrativo, um motorista e um profissional de comunicação, além da própria coordenadora do SCFV.



“Recebemos diversas informações aqui sobre como foi a vida do Ruy Barbosa nessa propriedade. Conhecemos, por exemplo, o chuveiro onde ele e a família se refrescavam, na área do jardim. As crianças adoraram, porque é um pouco dessa cultura do banho de mangueira que muita gente faz no verão”, conta Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Assistência Social de Mesquita.



Chuveiro onde Rui Barbosa e a família se refrescavam, na área do jardim Márcio Maio/PMM

Novos passeios



Na próxima segunda-feira, dia 23, já está marcado um novo passeio, ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio, também com o apoio da Universidade Estácio de Sá de São de Meriti. Já no dia 27, próxima sexta-feira, é a vez de um novo grupo sair, mas para o Corcovado, onde os participantes terão a chance de ver a estátua do Cristo, graças a uma parceria entre a Prefeitura de Mesquita e o Governo do Estado.



“Esses passeios são importantes por motivos diferentes, dependendo do grupo que vai. Servem para ampliar conhecimentos, explorar e conhecer novos lugares e ainda melhorar a interação não só entre os próprios usuários como também deles com os profissionais da Assistência Social. No fim, todo mundo ganha”, defende Nara Cristina Lucena, subsecretária de Assistência Social de Mesquita.