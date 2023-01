Pessoas trans recebem retificações de nome civil em Mesquita - Matheus Pina

Pessoas trans recebem retificações de nome civil em MesquitaMatheus Pina

Publicado 25/01/2023 17:43

Mesquita realizou a entrega das retificações de nome civil para pessoas trans. A entrada nos processos foi dada em outubro do ano passado, em uma ação promovida pela Coordenadoria Municipal de Diversidade Sexual, um dos braços da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. Ao todo, mais 51 pessoas tiveram o caso aprovado para a alteração de nome nos documentos.



A ação aconteceu em parceria com a 7ª Vara Criminal. Uma vez que as sentenças processuais foram liberadas pelo corpo jurídico, essas pessoas poderão se dirigir ao cartório para realizar a mudança de nome nos documentos de identificação. A pasta frisa que, para as pessoas trans, a retificação de nome civil é importante porque esse é justamente um dos principais aspectos de reconhecimento de suas identidades de gênero.



Representante da Secretaria Municipal de Governança na Diversidade Sexual de Mesquita, Paulinha Única se emocionou ao presenciar a conquista na vida das pessoas trans. “Aqui, tem cidadãos de vários lugares do Rio de Janeiro, principalmente de Mesquita. Porque a intenção é expandir os horizontes e alcançar o máximo de pessoas possível. Esse é um avanço muito grande. Sempre digo que não vou me emocionar, mas não consigo segurar as lágrimas”, pontua ela, que vem trabalhando na retificação de nome civil de pessoas trans desde o começo de 2022, mas pretende abrir ainda mais portas para esse público neste ano.



Paulinha Única, representante da Secretaria Municipal de Governança na Diversidade Sexual de Mesquita Matheus Pina

Elisa Florença, de 18 anos, foi uma das beneficiadas. Moradora da Chatuba, ela expressa empolgação com a sentença favorável. “Me identificar como pessoa trans foi todo um processo. A partir dos 16 anos, comecei a questionar isso em mim. Com 17, já pensava em trocar o meu nome e me sentia mais confortável com a nova identidade. Agora, com a retificação, acho que vou passar por menos constrangimentos. Essa é uma forma de firmar a nossa fala”, diz.



Suporte em Mesquita



Na cidade, vítimas de qualquer tipo de desrespeito ou agressão em função de orientação sexual ou identidade de gênero podem recorrer à Coordenadoria da Diversidade Sexual. A equipe fica na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, em Edson Passos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco 122, muito próximo à estação de trem Edson Passos.