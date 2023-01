14 toneladas de barricadas foram retiradas das ruas da Chatuba de Mesquita - Divulgação/ PMERJ

Publicado 25/01/2023 20:04

Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram nesta terça-feira, 24, uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município.



Na ação mais de 14 toneladas de entulho foram retirados em oito ruas da Chatuba de Mesquita.



Segundo os agentes, o intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



Os agentes comentaram que receberam informações do Disque-Denúncia e em menos de 24 horas realizaram a ação.