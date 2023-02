O passeio foi fruto de uma parceria entre a própria prefeitura e o Governo do Estado - Divulgação/ PMM

Publicado 02/02/2023 22:29

Um grupo de 21 crianças assistidas pelo CRAS Juscelino teve um dia inesquecível. Isso porque a Subsecretaria Municipal de Assistência Social promoveu um passeio ao principal cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro: o Cristo Redentor. A iniciativa foi uma parceria entre a Prefeitura de Mesquita e o Governo do Estado, por meio do “Passeio do Bem”, do programa RJ para Todos.



Segundo a organização, as crianças se empolgaram com a expectativa de conhecer o monumento. “Elas estavam bastante ansiosas para esse dia. Para nós, ver o brilho no olhar de cada uma, contemplando cada parte do passeio, nos pequenos detalhes, é uma felicidade”, valoriza Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que acompanhou o passeio.



Ao chegar no local de partida, as crianças embarcaram no Trem do Corcovado. “Essa é, sem dúvidas, uma experiência inesquecível para elas. Para muitos, parecia inalcançável conhecer um lugar tão histórico do nosso estado. Só que isso se tornou realidade”, frisa Nara Cristina Lucena, subsecretária de Assistência Social de Mesquita.

Passeio especial para crianças assistidas pelo CRAS Juscelino (Mesquita) Divulgação/ PMM

“Eu gosto muito de assistir aos vídeos e sempre vejo fotos do Cristo Redentor. Me deu uma vontade grande de vir para cá e, agora, estou realizando meu sonho”, conta Ana Luiza, de 8 anos, que participou do passeio.