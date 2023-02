Obras realizadas pela Águas do Rio, no Centro da cidade, ampliaram o abastecimento para 40 famílias - Divulgação

Obras realizadas pela Águas do Rio, no Centro da cidade, ampliaram o abastecimento para 40 famíliasDivulgação

Publicado 01/02/2023 18:35

Obras realizadas pela equipe operacional da Águas do Rio ampliaram o abastecimento para 40 famílias no Centro de Mesquita.



O cozinheiro Rafael Rechuem lembra que há décadas, a cisterna de casa tem sido abastecida apenas com auxílio de caminhões-pipa. “Nossa espera durou mais de 20 anos e eu confesso que já havia perdido as esperanças. Quando vi que finalmente tinha água na torneira, senti uma alegria que nem sei explicar”, comemorou o morador.

O cozinheiro Rafael Rechuem, 42 anos, reside no Centro de Mesquita desde que nasceu Divulgação

de água de apenas 35m na região, que beneficiou Rafael e outras 40 famílias da localidade, foi acompanhada pela supervisora operacional de Mesquita e Nilópolis, Gabrielle Moulin. O histórico de reclamações e desabastecimento, que antes eram registrados pelos moradores do bairro, foi substituído pela satisfação de ter água potável na torneira, segundo a concessionária.De acordo com o diretor executivo da Águas do Rio,, a concessionária segue atuando para levar melhorias para outras regiões da Baixada Fluminense que vivem há anos com abastecimento de água precário.“Vamos investir esforços e mudar a realidade de muitas pessoas. Assim como aconteceu nesta região da cidade, onde os moradores viveram tanto tempo sem o serviço, temos mapeado outras áreas e continuaremos trabalhando para transformar a rotina dos moradores da Baixada Fluminense”, explica.