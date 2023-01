Dia Mundial da Educação Ambiental teve tenda em Mesquita - Divulgação

Publicado 29/01/2023 13:21

A equipe da Subsecretaria de Meio Ambiente e Urbanismo organizou uma tenda ambiental na Vila Olímpica de Mesquita. A ação contou com a parceria do setor de Esporte e Cultura para a conscientização das crianças participantes da Colônia de Férias, assim como de outros munícipes que passaram pelo local.

“Ações como esta são constantes em nosso município. Estamos sempre nas escolas e nas ruas para conscientizar a população. Isso porque sabemos que momentos como este são extremamente necessários para que alguns hábitos que são considerados comuns, podem prejudicar o meio ambiente”, explica a responsável pela Educação Ambiental do município, Rosaura Clem.

Segundo a organização, a Vila Olímpica foi escolhida como ponto estratégico da tenda ambiental, já que conta com a presença das crianças participantes da Colônia de Férias. Durante a ação, elas puderam aprender sobre a importância da Educação Ambiental e participar de jogos educativos.

Programa Municipal de Educação Ambiental

As atividades deram ênfase, também, ao Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e a como manter Mesquita limpa. O ProMEA foi construído com ampla participação popular em uma parceria entre a prefeitura de Mesquita e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Neste processo, a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, estadual e municipal. Sendo assim, um dos objetivos fundamentais é garantir a democratização das informações socioambientais.