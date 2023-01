Curso de Auxiliar Administrativo gratuito em Mesquita - Divulgação

Publicado 27/01/2023 09:17

O curso de Auxiliar Administrativo ministrado na Praça PEC, em Mesquita, está com inscrições abertas. Interessados em uma das vagas podem ir direto ao local, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



O foco é em alunos do próprio município que tenham a partir de 18 anos, mas há vagas disponíveis para pessoas de outras cidades e também para quem tem a partir de 14 anos, desde que um responsável acompanhe a matrícula, autorizando-a.



“Aqui, nós já oferecemos outros cursos, como Inglês Básico e de Defesa do Consumidor. A intenção é criar oportunidades para os moradores da cidade, que estão em busca de uma nova carreira e profissionalização”, declara o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues.



Somente no ano passado, mais de 100 pessoas garantiram o seu certificado no curso de Auxiliar Administrativo da Praça PEC. O local, que também oferece atividades esportivas e culturais gratuitas, fica na Rua Cesário 659, em Santo Elias.



Para se inscrever, é necessário apresentar xerox dos seguintes documentos: Identidade com foto, CPF, comprovante de residência. Além de uma foto 3X4. As aulas do curso de Auxiliar Administrativo começam em março, no dia 27, e acontecerão às segundas e às quartas-feiras, das 14h às 16h.