Coleta Seletiva: sustentabilidade e limpeza em Mesquita - Bea Silva; Renato Drones

Publicado 26/01/2023 18:22

Em Mesquita, o cuidado com o meio ambiente é coisa séria. Por isso, agora, a Coleta Seletiva possui um número de contato para atender a população (21 98005 7575).



Além disso, através do número, os munícipes poderão realizar a solicitação para a retirada especial de materiais de grande porte, como eletrodomésticos. Isso porque, caso descartados incorretamente, eles são prejudiciais ao meio ambiente.



Através do WhatsApp o mesquitense poderá realizar o cadastro, saber o itinerário do caminhão de coleta, receber dicas sobre a separação e descarte dos matérias recicláveis e realizar reclamações e sugestões sobre o funcionamento.



Número de contato Coleta Seletiva Mesquita: (21 98005 7575).