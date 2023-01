Colônia de férias para estimular cultura e esporte - RODOLPHO LUCENA

Colônia de férias para estimular cultura e esporteRODOLPHO LUCENA

Publicado 27/01/2023 19:05

A Colônia de férias de Mesquita está estimulando cultura e esporte a crianças em férias escolares. A ideia é garantir que crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos matriculadas na Vila Olímpica, na Praça PEC e na Escola Municipal de Artes da Chatuba (EMAC) tenham uma agenda divertida e descontraída.



Para isso, as atividades acontecem nestes próprios espaços - exceto na Chatuba, onde a colônia de férias ocorre na Escola Municipal Che Guevara, e não na EMAC. Entre as modalidades, estão xadrez, handebol, futsal, natação, artes marciais, teatro, arte circense e outras que já são ofertadas pela prefeitura nos equipamentos onde a iniciativa está acontecendo.



“A ideia da colônia é ter a parte recreacional, mas também proporcionar a eles um pouco do que prestamos nos nossos equipamentos. Queremos que eles saiam com o interesse despertado para voltar e realizar as atividades”, destaca Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Na Praça PEC e na Vila Olímpica, as turmas acontecem em dois horários, de manhã e à tarde. Já na Che Guevara, há atividades apenas no turno da manhã. Cerca de 20 turmas participam da gincana. Ao final, as vencedoras de cada local e turno ganharão um passeio ao Maracanã, oferecido pela Prefeitura Municipal de Mesquita.



Todas as informações foram disponibilizadas pela organização.

