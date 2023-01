Dia Nacional da Visibilidade Trans celebrado em Mesquita - PMM

Publicado 31/01/2023 17:11

A Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita realizou nesta terça-feira (31) uma mesa de debate para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Aberta ao público, “Lutas e Conquistas Trans” juntou nomes que se destacam na luta pelos direitos não só da população trans do estado do Rio, mas de todos que fazem parte da sigla LGBTQIAPN+.



“Desde que iniciei minha trajetória na Prefeitura de Mesquita, criei oportunidades para unir a população e o poder público. Certas pautas precisam ser discutidas com a presença da sociedade, principalmente quando se tratam de pautas para fortalecer grupos que são comumente invisibilizados e até oprimidos por parte da sociedade”, reflete Paulinha Única, representante da Secretaria Municipal de Governança na Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita.



Foram convidados para compor a mesa da celebração pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans em Mesquita, Dani Balbi, primeira deputada transexual eleita pelo Rio de Janeiro, o ex-secretário de Governança de Mesquita, Renato Miranda, o superintendente de Políticas Públicas LBGT+ do Estado do Rio de Janeiro, Ernane Alexandre; da coordenadora do TransVida, iniciativa do Grupo pela Vidda, Maria Eduarda Aguiar; da superintendente de Políticas Públicas LBGT+ de Nilópolis, Bárbara Sheldon; da coordenadora do Centro de Cidadania LGBT+ Baixada I, de Duque de Caxias, Sharlene Rosa; e da coordenadora do Centro de Cidadania LGBT+ Baixada III, de Nova Iguaçu, Cátia Cilene. Além disso, a própria Subsecretária Municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina Lucena.



“Em Mesquita, temos ações voltadas para a população LGBTQIAPN+ durante o ano inteiro. No entanto, não podemos deixar que datas importantes para esses grupos sejam deixadas de lado. Recentemente, comemoramos mais de 100 sentenças favoráveis à retificação do nome civil para pessoas trans só de março de 2022 para cá. Entre elas, muitas de pessoas que nem são de Mesquita, mas que confiaram na nossa Coordenadoria de Diversidade Sexual. Dá um baita orgulho perceber que estamos nos tornando referência para outras cidades quando o assunto é a proteção de direitos dos LGBTQIAPN+”, orgulha-se Nara Cristina.