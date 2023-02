Colônia de férias nos CRAS de Mesquita - Divulgação/ PMM

Colônia de férias nos CRAS de MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 31/01/2023 19:38

Em Mesquita, a Subsecretaria Municipal de Assistência Social garantiu dias de diversão às crianças assistidas pelos CRAS da cidade. As férias de verão foram preenchidas com atividades educacionais, brincadeiras, cinema e lanches para os mesquitenses mirins de Santa Terezinha, Chatuba, Banco de Areia, Rocha Sobrinho e Santo Elias.



Na colônia, as crianças realizaram diversas atividades. Entre elas, a de sustentabilidade criativa, estimulando brincadeiras com materiais recicláveis e proporcionando aprendizado sobre meio ambiente. “Sabemos que é importante que essas crianças, durante esse período de férias, realizem práticas que exercitem a mente, a coordenação motora e interação entre elas e os orientadores sociais”, explica Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



CRAS Rocha Sobrinho

25 crianças do CRAS Rocha Sobrinho ganharam uma sessão de cinema. Durante a tarde, elas assistiram a um longa-metragem com importantes reflexões sobre emoções e amizade.



“Para além de atividades recreativas e educacionais, pensamos em trazer uma sessão de cinema para despertar reflexões. Crianças são, em sua essência, curiosas e questionadoras. Estimular o senso crítico é importante para que sejam formadoras de opinião”, reforça Luciene Borges, coordenadora do CRAS Rocha Sobrinho.

25 crianças do CRAS Rocha Sobrinho tiveram uma sessão de cinema Divulgação/ PMM