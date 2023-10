Acolhimento à Mulher é tema de fortalecimento de rede em Mesquita - Matheus Pina

Publicado 27/10/2023 06:59

fortalecimento de rede com o tema “Juntos contra a Violência”, a fim de melhorar o acolhimento às vítimas de violência junto às instituições e equipamentos que realizam o primeiro contato com essas mulheres. Mesquita - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher realizou umcom o tema “Juntos contra a Violência”, a fim de melhorar oàs vítimas de violência junto às instituições e equipamentos que realizam o primeiro contato com essas mulheres.

Evento contou com a presença de profissionais de diversas áreas de atendimento e teve bate-papo com foco na integração dos equipamentos, desde o primeiro acolhimento ao encaminhamento dessas mulheres para o CEAM.

Estavam presentes guardas municipais de Mesquita, psicólogos do CRAS, assistentes sociais do Segurança Presente, Defensoria Pública e advogados do município.

“Muitas das vezes, quem chega primeiro na ocorrência ou recebe as denúncias são os equipamentos que atuam na ponta. Então, é preciso que haja um estreitamento de laços entre o CEAM e esses profissionais. O objetivo aqui é a mulher, é o atendimento a ela e ao serviço prestado”, contou Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Mesquita.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher atende mulheres em situação de violência doméstica, sexual e de gênero. As vítimas podem se dirigir ao local, que fica no Fórum da cidade, sem necessidade de agendamento. O endereço é na Rua Paraná 1, no Centro, em frente ao Paço Municipal, no segundo andar, na sala 201. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.