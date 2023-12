Monte Horebe sofre vandalismo antes de sua inauguração - Reprodução/ PMM

Publicado 11/12/2023 20:20 | Atualizado 12/12/2023 00:32

Monte Horebe vem sofrendo vandalismo antes de sua inauguração. A informação foi confirmada através de imagens e informações, pela página oficial da Prefeitura Municipal de Mesquita.

Mesquita – Conhecido por ser o mais famoso ponto de encontro, principalmente, para manifestações religiosas em Mesquita, o Monte Horebe vem sofrendo vandalismo antes de sua inauguração.

“A Prefeitura de Mesquita segue trabalhando nos preparativos para deixar o Monte Horebe pronto para entregar para população. Mas, infelizmente, o local já está sendo vítima de vandalismo e furto de seus pontos de iluminação antes mesmo de ser inaugurado”, afirma o post.



O Monte Guararapes, mais conhecido por Monte Horebe, é um ponto turístico e religioso da cidade de Mesquita. Recentemente o endereço recebeu obras de revitalização e placas de instrução. A iniciativa tem o intuito, portanto, de instruir os pedestres a chegar a unidade de conservação e auxiliar na preservação daquele ambiente.



Cinco placas foram instaladas no próprio monte e no entorno Divulgação/ PMM

A equipe da Prefeitura de Mesquita já providenciou os reparos.



“Pedimos a ajuda de todos na preservação do patrimônio público. Praças, monumentos, placas de sinalização, pontos de ônibus, espaços de esporte, lazer e convivência do município são bens comuns. Não servem apenas a uma pessoa ou um grupo. São para todos. E ajudar a preservá-los é tarefa de todo mundo que vive na cidade”, reforçou o governo em post.



Vale ressaltar que segundo o Artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços da União, do estado ou do município é considerado crime contra o patrimônio público.