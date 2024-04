Equipes técnica e administrativa realizam visitas nas escolas da rede pública de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 30/04/2024 06:56

Mesquita - Equipes técnica e administrativa realizam visitas nas escolas da rede pública municipal. O encontro têm o objetivo de aproximar os diretores das gestões, além de deixar as equipes a par das questões pendentes nas escolas para poderem prepará-las para implementações futuras, como a gamificação, climatização, entre outras melhorias.

As três primeiras alcançadas foram a Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, Escola Municipal Doutor Deoclécio Dias Machado Filho e a Escola Municipal Castelo Branco.



Na Escola Municipal Castelo Branco, por exemplo, a equipe fez uma checagem de todas as reformas feitas após as enchentes. Vale lembrar que a unidade foi a que mais sofreu com as chuvas fortes e, por isso, recebeu pronto reparo e reformas. Agora, a escola vai receber a gamificação e terá a ampliação da iluminação.



Enquanto isso, durante a visita na Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, os profissionais conferiram algumas boas práticas implementadas. Uma delas é o Carógrafo, que visa aproximar ainda mais os membros da comunidade escolar, por meio da implementação das folhas de presença dos alunos próximas à entrada das salas de aula.

Por fim, na Escola Municipal Doutor Deoclécio Dias Machado Filho, viu-se que já acontecem os preparativos para receber a gamificação, climatização e uma sala do Instituto Vini Jr.



A pasta destaca que todas as escolas públicas municipais serão visitadas e receberão o mesmo cuidado.