Publicado 24/04/2024 09:00

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, oferta diversas aulas para os munícipes. Entre elas, estão as de Pintura em Tela, que fazem sucesso entre alunos de todas as idades.

O professor Edi Falcão comanda as aulas. O profissional é um Imortal da Academia Brasileira de Belas Artes, com uma bagagem rica em conhecimento para os estudantes.



A organização destaca o sucesso da aluna Regina Werneck, que está triunfando e participando dos grandes salões de artes do Rio de Janeiro.



As aulas de pintura gratuitas acontecem na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Para mais informações sobre esse e outros cursos, vá até a sede da Subsecretaria na Avenida Presidente Costa e Silva 1.898, próximo ao Viaduto Cantor e Compositor Dicró, no Centro.

