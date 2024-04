Toda a rede municipal de Atenção Básica esteve aberta para vacinar contra dengue, gripe e HPV - Divulgação/ PMM

Publicado 16/04/2024 20:13

Mesquita – No último sábado (13), toda a rede municipal de Atenção Básica de Mesquita participou do Dia D de Vacinação contra Dengue, Influenza e HPV. A ideia era atingir principalmente o público que não consegue se vacinar durante a semana.



A Secretaria Municipal de Saúde mantém o serviço de vacinação durante a semana em diversos postos. Não deixe de regularizar a carteirinha de vacinação. É um momento de se cuidar e cuidar de quem você ama.

Em relação à vacinação contra a dengue, podem ser imunizadas as crianças que têm entre 10 e 14 anos. Já no caso da Influenza, o público-alvo é mais abrangente: envolve as crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, os trabalhadores da saúde; as gestantes e puérperas; os professores dos ensinos básico e superior; os povos indígenas; os idosos com 60 anos ou mais; as pessoas em situação de rua; os profissionais das forças de segurança e de salvamento; os profissionais das Forças Armadas; as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); as pessoas com deficiência permanente; os caminhoneiros; os trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); os trabalhadores portuários; os funcionários do sistema de privação de liberdade; a população privada de liberdade; e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



Para a vacina contra HPV, estão aptos a receber a dose única os que têm entre 9 e 14 anos de idade. Além deles, também estão sendo convocados os adolescentes até 19 anos que nunca receberam nenhuma dose do imunizante e as pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente, independentemente da idade, sendo que este último grupo entra em esquema de três doses da vacina.