A 16ª Feira das Mães de Autistas Empreendedoras acontece na Praça Elizabeth Paixão - Divulgação

Publicado 11/04/2024 10:00

Mesquita – Nesta sexta-feira (12), acontecerá a 16ª Feira das Mães de Autistas Empreendedoras, na Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita.

O evento é realizado pelo Espaço Convive, com o objetivo de abrir espaço para que mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam melhorar o sustento das famílias.

O evento é realizado pelo Espaço Convive, com o objetivo de abrir espaço para que mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam melhorar o sustento das famílias.



A feira conta com a exposição de vários produtos, materiais, doces e salgados para venda.



Espaço Convive



A Feira das Mães de Autistas Empreendedoras é uma extensão do projeto “Convive com um Autista”, do Espaço Convive. Nele, a equipe promove atividades específicas para esse público, além de diálogo com suas famílias. Tudo isso para acolher e entender a demanda de cada um.



O Espaço Convive fica na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha. O funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.