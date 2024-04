Prisão foi realizada por policiais da 53ª DP (Mesquita) - Reprodução

Prisão foi realizada por policiais da 53ª DP (Mesquita)Reprodução

Publicado 10/04/2024 17:48

Mesquita – A Polícia Civil de Mesquita prendeu dois integrantes de uma organização criminosa que realiza roubos a residências no estado do Rio. Eles foram localizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Alcântara, na Região Metropolitana. – Ade Mesquita prendeu dois integrantes de umaque realizaa residências no estado do Rio. Eles foram localizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Alcântara, na Região Metropolitana.

Segundo dados da ocorrência, os delitos eram cometidos por vários criminosos, cada um com sua função, mediante violência contra as vítimas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

Nos roubos, os valores em dinheiro, assim como os bens das vítimas, eram subtraídos. Os criminosos também as obrigavam a realizar transferências via pix para os outros integrantes do grupo.

Contra os dois acusados, que não tiveram as identidades divulgadas, foram cumpridos mandados de prisão preventiva.