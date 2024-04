Matrículas abertas para a EJA em Mesquita - Matheus Pina

Matrículas abertas para a EJA em MesquitaMatheus Pina

Publicado 08/04/2024 10:27

Mesquita - Os mesquitenses que querem concluir o ensino fundamental já podem se programar. Estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos, EJA. As inscrições para a EJA na rede municipal de Mesquita podem ser feitas diretamente na secretaria de qualquer uma das oito unidades de ensino que oferecem a modalidade, das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 15 anos de idade. É importante frisar que os jovens entre 15 e 17 anos devem estar acompanhados dos responsáveis no momento da matrícula.



Os documentos obrigatórios para a matrícula são: cópia da certidão de nascimento ou casamento; uma foto 3X4 recente; histórico escolar ou declaração constando o ano de escolaridade que o aluno deverá cursar; cópia do comprovante de residência; cópia do documento de identidade do responsável legal ou do aluno, caso ele seja maior de idade ou emancipado; número do CPF do responsável legal ou do aluno; e cópia do cartão de vacinação para os alunos menores de 18 anos.



Unidades de ensino EJA (Mesquita):



- Escola Municipal Governador Roberto Silveira - (Av. Marechal Castelo Branco, S/Nº Praça da Revolução - Edson Passos)

- Escola Municipal Professor Quirino - (Rua Luciano 151 - Santo Elias)

- Escola Municipal Rotariano Arthur Silva - (Rua Paraná 443 - Centro)

- Escola Municipal Machado de Assis - (Avenida União 543 - Santa Terezinha)

- Escola Municipal Presidente Castelo Branco - (Av. Presidente Kennedy, S/Nº - BNH)

- Escola Municipal Ernesto Che Guevara - (Rua Lídia 646 - Chatuba)

- Escola Municipal Expedito Miguel - (Rua Hercília 1062 - Vila Emil)

- Escola Municipal Santos Dumont - (Rua Cesário 276 - Banco de Areia)



Segundo a pasta, caso o morador ainda tenha alguma dúvida, ele poderá procurar a Prefeitura de Mesquita que prontamente irá solucionar.