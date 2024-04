Balcão de Empregos de Mesquita tem vagas disponíveis - Reprodução

Balcão de Empregos de Mesquita tem vagas disponíveisReprodução

Publicado 04/04/2024 20:46

Mesquita - O Balcão de Empregos de Mesquita, em parceria com uma grande empresa do ramo de mercado atacadista que está se instalando na cidade, participa de uma seleção urgente para 250 vagas no setor direcionadas exclusivamente a moradores de Mesquita.

- Ode Mesquita, em parceria com uma grande empresa do ramo de mercado atacadista que está se instalando na cidade, participa de uma seleção urgente parano setor direcionadas exclusivamente a moradores de Mesquita.

As vagas são para diferentes posições, como operador(a) de caixa, repositor(a), estoquista(a), operador de perecíveis, prevenção de perdas, operador(a) de FLV, operador de estacionamento, fiscal de prevenção de perdas, fiscal de loja e encarregados de mercearia, estoque, hortifruti e perecíveis.



Os interessas em concorrer a uma dessas vagas devem ser maiores de 18 anos e ter Ensino Médio completo. Além disso, há vagas direcionadas para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser realizadas na Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no segundo andar da Prefeitura de Mesquita. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120.



“Nesse primeiro momento, basta levar o currículo lá para realizar a inscrição. Quem já está cadastrado no nosso Balcão de Empregos não precisa fazer o cadastro novamente, a não ser que o currículo tenha mudado desde a última atualização realizada”, reforçou o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.