Mesquita - Os servidores de Mesquita comissionados e os efetivos com função gratificada entregarão a cópia de suas declarações de imposto de renda para a Subsecretaria Municipal de Administração de forma on-line até 15 de junho. Até 2023, essa entrega era feita de forma presencial, mas a dinâmica está sendo alterada com o lançamento da página Patriserv. O endereço é (

“Esse processo eletrônico na entrega da declaração do imposto de renda à Administração do município é um passo importantíssimo que faz parte de um pacote de medidas implementadas pelo RH para a modernização do setor. Também diminuímos a quantidade de papel em pasta funcional com a aquisição de um moderno arquivo deslizante para a manutenção e a guarda dos documentos funcionais”, explicou Daniela Monteiro, diretora de Recursos Humanos da Subsecretaria Municipal de Administração de Mesquita.



Vale lembrar que a entrega da declaração de imposto de renda completa, incluindo o recibo, é obrigatória para todos os servidores municipais comissionados ou efetivos com função gratificada.



As orientações gerais estão disponíveis no Decreto nº 3539/2024, publicado na edição do Diário Oficial Municipal de Mesquita de 19 de março, que pode ser conferida no Portal da Transparência de Mesquita.