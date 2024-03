Escolas municipais fechadas nesta sexta-feira (22) em Mesquita - Renato Drones

Publicado 22/03/2024 07:13

Mesquita - A Secretaria Municipal de Educação informa que todas as unidades da rede pública municipal de ensino estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 22 de março. No entanto, atividades remotas serão enviadas aos alunos, para cumprimento de carga horária letiva.

A Defesa Civil emitiu um comunicado para possibilidade de temporal nas próximas horas. Há previsão de pancadas de chuva forte a muito forte com ventos e raios.



Devido ao estágio de vigilância, a pasta reforça que todos os moradores podem receber os alertas enviados pela Defesa Civil de Mesquita a respeito das condições meteorológicas da cidade. Basta enviar um SMS para 40199 informando o número do CEP da residência. Além disso, pelo WhatsApp, no menu de atendimento do número (21) 97299-3223, também é possível habilitar a linha telefônica para receber mensagens no aplicativo sobre as condições de tempo em Mesquita.



Outras informações também são enviadas, como formas de agir de acordo com o risco de desastre, seja ele causado por inundação, vendaval, deslizamento, etc.



Em caso de emergência, ligue 40421772.