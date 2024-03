Flávio Bolsonaro esteve no gabinete do prefeito Jorge Miranda - Divulgação/ PMM

Publicado 19/03/2024 20:46

Mesquita - O senador Flávio Bolsonaro esteve na cidade de Mesquita, nesta segunda-feira (18), onde conferiu algumas obras importantes da Saúde e da Segurança que estão sendo promovidas pelo governo municipal. O representante foi acompanhado pelo prefeito, vice-prefeito e outras autoridades do município.

Os pontos percorridos pela comitiva foram as novas Policlínica São José e Policlínica do Cosmorama, a Clínica da Família Rocha Sobrinho e o Centro de Controle Operacional, no bairro Juscelino. O senador ainda aproveitou para conhecer a Clínica da Família Cosmorama, que estava em funcionamento normal, surpreendendo os pacientes e a equipe presente.



“A gente sabe que Mesquita está em boas mãos, mas ver essas equipes trabalhando em prol da população e obras que certamente vão transformar a vida dos moradores dessa área nos deixam felizes e de consciência tranquila. Estou impressionado com o que vi, mas eu já tinha ideia de que seria assim”, disse Flávio Bolsonaro.



Na oportunidade, o senador passou pelo gabinete do prefeito Jorge Miranda, onde conversou com alguns vereadores da cidade e também nomes ligados ao governo municipal.



“É sempre muito importante quando uma autoridade como um senador vem conhecer e ter certeza do que estamos fazendo na cidade. Temos muita vontade de melhorar a qualidade de vida da população e, apesar de se tratar de um município com poucos recursos financeiros, estamos fazendo a nossa parte e tendo responsabilidade com a entrega de serviços e de equipamentos públicos que garantem dignidade, respeito e cuidado ao mesquitense. Com mais atenção das esferas federal e estadual, conseguiremos fazer muito mais”, destacou Jorge Miranda, prefeito de Mesquita.