Auditores do Ministério do Trabalho verificaram as condições de Saúde e Segurança dos trabalhadores - Divulgação

Publicado 15/03/2024 15:50 | Atualizado 15/03/2024 20:23

Mesquita - Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério do Trabalho realizaram na manhã desta sexta-feira (15), uma operação no TMM Porto Seco localizado em Rocha Sobrinho, com a finalidade de verificar as condições de Saúde e Segurança dos trabalhadores.

Os auditores fiscalizaram as condições da pavimentação e sinalização dos pátios, prevenindo a ocorrência de atropelamentos. Os galpões, pertencem à empresa TMM, que armazena as mercadorias importadas em regime de entreposto aduaneiro.



Algumas das medidas de segurança estão no empilhamento e movimentação de containers, onde há risco de desmoronamento, assim como a existência de tomadas apropriadas para os containers refrigerados, o armazenamento seguro de produtos químicos com o propósito de evitar acidentes de contaminação aos trabalhadores expostos a estes riscos.



No tocante à legislação, além de verificar os documentos dos motoristas, principalmente as jornadas de trabalho e descanso, que muitas vezes são desrespeitadas, acarretando na ocorrência de muitos acidentes nas estradas.