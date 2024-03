Vacinação contra dengue para crianças em Mesquita - Reprodução/ PMM

Publicado 13/03/2024 21:08

Mesquita – A vacinação contra a dengue foi ampliada para crianças entre 10 e 14 anos em Mesquita. A cidade tem 11 opções de locais para que os responsáveis levem os jovens para receberem a primeira dose da vacina contra a dengue, com funcionamento sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A organização reforça que, além da presença do responsável legal, é preciso apresentar CPF da criança e comprovante de residência de Mesquita para a aplicação.



A vacina contra dengue é administrada por via subcutânea e em duas doses. O intervalo entre elas é de três meses. Porém, ela não pode ser administrada com outras vacinas atenuadas, como a tríplice viral e a de febre amarela. Nesses casos, é necessário um intervalo de 30 dias entre elas. E, em função da epidemia declarada de dengue no estado do Rio, recomenda-se priorizar a vacinação contra a dengue nesses casos.



Outro ponto importante é a recomendação para casos de infecção pelo vírus da dengue no público-alvo. Nesses casos, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema de vacinação contra dengue. Já nos casos em que a infecção ocorra depois do início do esquema vacinal, não há alteração no intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a dengue, desde que a aplicação da segunda dose não aconteça em período inferior a 30 dias do início da doença.



Endereço das unidades com vacinação contra dengue:



Clínica da Família Cosmorama — Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama.

Clínica da Família Dr. Jorge Campos — Rua Sergipe 746, Coréia.

Clínica da Família Banco de Areia — Avenida Governador Celso Peçanha 1350, Banco de Areia.

Clínica da Família França Leite — Rua Cel. França Leite 732, Chatuba.

Clínica da Família Juscelino — Avenida Getúlio de Moura s/nº, Juscelino.

Clínica da Família Edson Passos — Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos.

Clínica da Família Jacutinga — Rua Tamaru 460, Jacutinga.

Clínica da Família Walter Borges — Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

Centro de Vigilância em Saúde Paraná — Rua Paraná 557, Centro.

UBS/ESF Vila Norma — Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

UBS/ESF Maria Cristina — Rua Ermelinda 170, Rocha Sobrinho.