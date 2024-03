Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica em Mesquita - Divulgação/ PMM

Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica em Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 12/03/2024 21:12

Mesquita – Autoridades e especialistas se reuniram para a primeira oficina de elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O intuito do encontro é identificar os principais valores naturais, tendências socioeconômicas, ameaças e problemas ambientais enfrentados no município.

– Autoridades e especialistas se reuniram para a primeira oficina de elaboração dode Conservação e Recuperação da. O intuito do encontro é identificar os principais valores naturais, tendências socioeconômicas, ameaças e problemas ambientais enfrentados no município.

Para o evento, estavam presentes autoridades e especialistas no assunto, como o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Abreu Louzada Júnior; o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Mesquita, Fábio Carvalho Villas Bôas; a engenheira florestal da Prefeitura de Mesquita, Josie Tatiane Monteiro; o consultor e sociólogo especialista em Políticas Ricardo Santanna e o consultor e biólogo especialista em Gestão Ambiental Daniel Viggiano Lago.



“Esse foi um importante passo na promoção da conscientização ambiental e no estabelecimento de medidas concretas para a preservação da biodiversidade local. A participação ativa dos envolvidos evidencia o comprometimento do município de Mesquita com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.



Durante a oficina, diversos temas foram abordados, como a elaboração e implementação do plano e a criação de mapas temáticos, incluindo a identificação de áreas prioritárias para conservação e recuperação, além do mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal no município.