Publicado 07/03/2024 13:30

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Trabalho de Mesquita abriu novas vagas para o curso de Auxiliar Administrativo gratuito. As turmas são abertas a qualquer pessoa maior de 14 anos e com o Ensino Fundamental completo. As aulas são realizadas no auditório da própria prefeitura, no Centro da cidade e a duas quadras da estação de trem.

A ideia é manter dois encontros semanais, sempre às terças e quintas, das 9h ao meio-dia, totalizando carga horária de 48h, em cerca de dois meses de atividade.



“Muita gente espera só uma chance para aprender e correr atrás de uma oportunidade para um primeiro emprego ou até mesmo para melhorar seu posicionamento no mercado de trabalho. O que a gente quer é ajudar essas pessoas, dando um direcionamento e incentivando essa movimentação”, disse Michelle Garcia, formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão de Varejo, que integra a Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Mesquita e ministrará o curso.



A intenção é formar uma turma que tenha pelo menos 20 alunos, mas que não ultrapasse 40 inscritos. Assim que esse primeiro grupo de 2024 receber o certificado, uma nova turma será aberta. Por isso, as inscrições realizadas acima do limite permitido serão automaticamente inseridas em um cadastro de reserva para as próximas vagas.