Operação Ciclovia Segura é implementada em Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 26/02/2024 14:10

Mesquita – Com o intuito de garantir a segurança dos frequentadores, a Guarda Civil Municipal de Mesquita instaurou a “Operação Ciclovia Segura” nas ciclovias da Avenida Baronesa de Mesquita e da Feliciano Sodré. A ação, que consiste no remanejamento dos agentes para os horários de maior movimento de usuários, conta com baseamento preventivo que inicia às 05:30h da manhã. Além disso, as patrulhas são compostas com o reforço de duas novas viaturas, uma em cada ciclovia, das 17h às 23h, por tempo indeterminado.

Na ciclovia da Feliciano Sodré, os agentes também atuam próximo à estação de trem, onde há registros de índices elevados de assaltos às pessoas que saem do trabalho.



“Engana-se quem acha que o trabalho da Guarda Municipal se restringe a bens, serviços e instalações. Nosso papel vai muito além disso. Nos preocupamos com o patrulhamento preventivo e a segurança dos moradores. É com essa meta que iniciamos essa operação, com a missão de preservarmos a vida e o patrimônio do cidadão mesquitense”, afirmou o comandante-geral da Guarda Civil Municipal de Mesquita, Thiago Oliveira.



A operação atua durante todos os dias e, para contato e emergências, a Guarda Civil Municipal atende no número (21) 2042-8093.



“Remanejamos esses agentes por conta da maior demanda de pessoas que percorrem esses caminhos diariamente. Prover o direito de ir e vir com segurança é nosso dever. Esse patrulhamento sinaliza à população que estamos aqui para servir e proteger o município”, explicou a subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos.