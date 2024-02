II Seminário de Gestão de Resíduos em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 21/02/2024 12:40

II Seminário de Gestão de Resíduos. O evento fez parte da segunda etapa da elaboração do plano de gerenciamento integrado de resíduo sólidos.

Mesquita – Com o objetivo de reduzir os gastos públicos com ações não tão eficientes e maximizar aquelas que podem trazer resultados melhores, o município de Mesquita realizou o. O evento fez parte da segunda etapa da elaboração do plano de gerenciamento integrado de resíduo sólidos.

A previsão é que o plano esteja pronto até abril de 2024 e ele faz parte das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Mesquita, datado de 2018.



“Com esse direcionamento para os próximos dez anos, podemos diminuir as despesas com o recolhimento dos resíduos, potencializar a atuação do nosso programa de coleta seletiva e também educar os nossos munícipes para melhorar a conservação do meio ambiente”, contou Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.



Na oportunidade, a organização apresentou o prognóstico com ações que podem diminuir ou eliminar os problemas encontrados, levando em consideração as 1032 respostas registradas nas pesquisas de campo e questionário disponibilizados para a população.



Com os dois seminários já concluídos, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos será encaminhado para validação administrativa e do Conselho Municipal de Meio Ambiente.