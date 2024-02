Profissionais do Transporte Escolar de Mesquita recebem formação técnica - Divulgação/ PMM

Publicado 20/02/2024 10:01

Mesquita - Profissionais que integram o Transporte Escolar de Mesquita passaram por uma formação técnica. Foram abordados temas relacionados à estrutura da rede pública municipal e dinâmicas pautadas na educação inclusiva, além de uma palestra do SAMU sobre primeiros socorros.



A subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa conta que a capacitação acontece duas vezes ao ano, sempre antes do início dos semestres do ano letivo. “Tivemos um momento de acolhimento e falamos sobre alguns programas. Na próxima formação, do meio do ano, ampliaremos um pouco mais as abordagens. Trataremos assuntos mais específicos, como os programas que temos na cidade, e analisaremos os índices locais, por exemplo. Essas informações são fundamentais para a concretização de um trabalho de qualidade”, defendeu.

Os funcionários da Escola Municipal Professor Marcos Gil, que é referência em Educação Especial na cidade, organizaram dinâmicas em grupo. A ideia era que os profissionais do Transporte Escolar entendessem as vivências dos alunos da unidade. A escola conta com professores capacitados, incluindo mediadores, intérpretes de Libras e guia para cegos.



“A formação da equipe é muito importante para a rotina com os alunos. Temos estudantes de diversas idades e alguns deles possuem algumas especificidades. Por isso, precisamos de certo preparo para lidar com todas as situações que possam surgir. Também é sempre necessário ter conhecimentos prévios para compartilhar com outras pessoas e tirar dúvidas, quando elas surgirem”, comentou Raquel Balieira, responsável pelo Transporte Escolar de Mesquita.



Entenda como funciona o Transporte Escolar de Mesquita



O serviço de Transporte Escolar alcança 18 escolas e duas creches do município, o que equivale a cerca de 500 alunos. Os veículos seguem rotas pré-estabelecidas, que respeitam listas com os locais de cada estudante. Eles são buscados em pontos e horários marcados e, depois, levados de volta. Já em relação à creche, os responsáveis acompanham as crianças.