Portal da Transparência de Mesquita atinge marca de 2 milhões de acessos Divulgação/ PMM

Publicado 05/02/2024 22:32

Mesquita – O Portal da Transparência de Mesquita atingiu mais de dois milhões de acessos. O resultado da ferramenta crucial para garantir a credibilidade da gestão pública destaca a funcionalidade e a confiança estabelecida entre a população e a administração pública.

“Portais de transparência devem ser claros, facilitando a consulta e expondo as informações e os serviços oferecidos pelo município de maneira ágil e intuitiva. É exatamente isso que buscamos em Mesquita. Atingir esse número de acessos expressa a relação transparente que existe entre a gestão municipal e a própria população, porque vemos que existe o hábito, pelo menos de um número grande de pessoas, de conferir o que está inserido ali”, disse Rogério Muniz, ouvidor, subcontrolador-geral e gestor do Portal de Transparência de Mesquita.



O primeiro milhão de acessos veio em abril de 2021, quase quatro anos após a criação do novo site, em meados de 2017.



Uma avaliação realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em 8 mil portais públicos do Brasil destacou o município com o selo Ouro em transparência. O município acabou sendo o único do estado do Rio de Janeiro a conquistar esse patamar, além da própria capital.



Nicola Palmieri, controlador-geral de Mesquita, ressaltou que a transparência sempre foi uma prioridade do governo municipal. “Continuaremos a trabalhar com foco nisso, procurando promover cada vez mais meios de acesso facilitado para nossa população”, defendeu.