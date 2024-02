Aviso para suspensão do fornecimento de água em Mesquita, na Baixada Fluminense - Pixabay

Aviso para suspensão do fornecimento de água em Mesquita, na Baixada FluminensePixabay

Publicado 31/01/2024 22:42

distribuição de água realizada pela Águas do Rio em alguns municípios do Rio de Janeiro foi afetada. Bairros de Mesquita estão com o abastecimento reduzido.

Mesquita - O Sistema Guandu, sob gestão da Cedae, teve a operação reduzida a 11% da capacidade após dano na rede elétrica que atende a elevatória. Por isso, arealizada pela Águas do Rio em alguns municípios do Rio de Janeiro foi. Bairros de Mesquita estão com o abastecimento reduzido.

A previsão é que até o fim desta quarta-feira (31), a operação no Sistema Guandu seja integralmente restabelecida. A partir desse momento, a distribuição de água nas localidades afetadas entrará em processo de normalização gradativa, podendo levar até 72 horas, especialmente nas regiões elevadas e pontas de rede.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a reservar a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.