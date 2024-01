Estão abertas as inscrições para o curso de Auxiliar Administrativo em Mesquita - Bea Silva

Estão abertas as inscrições para o curso de Auxiliar Administrativo em MesquitaBea Silva

Publicado 25/01/2024 18:13 | Atualizado 25/01/2024 21:09

abertas as inscrições para o curso de Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Mesquita. O curso será realizado no auditório da prefeitura.

Mesquita - Estãoaspara ona Prefeitura de Mesquita. O curso será realizado no auditório da prefeitura.

O profissional vai adquirir habilidades essenciais para uma variedade de tarefas e funções de apoio em um ambiente de escritório ou organização. Sua principal responsabilidade será ajudar na administração e no gerenciamento eficiente das atividades diárias do local de trabalho.



O curso será direcionado a pessoas com mais de 14 anos e com o Ensino Fundamental completo. Quando atingir o limite de vagas por turma, os inscritos ficarão na fila de espera e serão avisados sobre as próximas datas.





As inscrições são feitas pelo link ( https://forms.gle/MRSTTLBrWu3ETTwx9

As aulas estão previstas para iniciar no dia 5 de março, terça-feira, às 09h:00 da manhã, no auditório da Prefeitura de Mesquita.