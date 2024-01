Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, Mesquita, Baixada Fluminense - Reprodução

Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, Mesquita, Baixada Fluminense Reprodução

Publicado 20/01/2024 20:29 | Atualizado 20/01/2024 20:31

pontos de abrigo provisório na cidade. Inicialmente, três estão definidos. São eles:

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita informa que, em caso de ocorrências causadas pelas chuvas, moradores de áreas de risco (deslizamento, rolamento de rocha, inundação, alagamento, entre outros) podem se dirigir a um dosna cidade. Inicialmente, três estão definidos. São eles:

– Escola Municipal Rotariano Arthur Silva

Rua Paraná, 443, no Centro.



– Escola Municipal Ernesto Che Guevara

Rua Lídia, 562, na Chatuba.



– Ciep 111 – Gelson Freitas

Rua Ricardo, s/n, em Santo Elias.



Alertas Defesa Civil



Mesquitenses podem receber os alertas enviados pela Defesa Civil de Mesquita a respeito das condições meteorológicas da cidade. Basta enviar um SMS para 40199 informando o número do CEP da residência. Além disso, pelo WhatsApp, no menu de atendimento do número (21) 97299-3223, também é possível habilitar a linha telefônica para receber mensagens no aplicativo sobre as condições de tempo em Mesquita.



Outras informações também são enviadas, como formas de agir de acordo com o risco de desastre, seja ele causado por inundação, vendaval, deslizamento, etc. Para entrar em contato com a Defesa Civil de Mesquita, a população pode ligar para 4042-1772.