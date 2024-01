Cadastros das famílias afetadas pelo temporal do último fim de semana seguem acontecendo nos CRAS de Mesquita - Divulgação

Publicado 16/01/2024 18:18

chuva que caiu no município, uma força-tarefa com uso de retroescavadeiras e caminhões está sendo realizada para a desobstrução das vias públicas. Equipes da Assistência Social e Defesa Civil dão suporte à população afetada pela chuva. Mais de 755 atendimentos já foram registrados.

Até as 15h23 deste domingo, dia 14, foram registrados 273 mm de chuva na Jacutinga, 253 mm no Centro e 241 mm na Chatuba. Bolsões de água se formaram em algumas vias da cidade. Segundo dados da Defesa Civil, atualizados às 16h10, 38 ocorrências foram registradas e há 58 pessoas desalojadas – que saíram das suas casas, mas não precisam de abrigo porque se instalaram nas residências de parentes ou pessoas próximas.



Não há desabrigados e nem feridos ou óbitos registrados no município de Mesquita em função das chuvas.



Uma equipe de suporte da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro esteve na Prefeitura de Mesquita para dar suporte às pessoas afetadas pelo temporal. A intenção é fazer um levantamento para a possível disponibilização de kits contendo itens como cestas básicas, colchonetes, materiais de limpeza e higiene e água mineral.



Os cadastros das famílias afetadas pelo temporal do último fim de semana seguem acontecendo nos CRAS de Mesquita até quinta-feira, dia 18 de janeiro. Caso as perdas do morador não tenham envolvido documentação, é importante que leve CPF, RG, comprovante de residência e NIS.



Abaixo, seguem os endereços dos CRAS e da sede da Assistência Social de Mesquita:



Sede – Avenida Marechal Castelo Branco, 122, em Edson Passos.



Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.



Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.



Juscelino – Av. São Paulo, 465.



Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426.



Santa Terezinha – Praça João Pontes, 188.



Santo Elias – Rua Cesário, 659.