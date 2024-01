Prefeitura de Mesquita aumenta o percentual de desconto para pagamento do IPTU 2024 - Larissa Bispo/ PMM

Prefeitura de Mesquita aumenta o percentual de desconto para pagamento do IPTU 2024Larissa Bispo/ PMM

Publicado 07/01/2024 07:12

desconto para pagamento do IPTU em cota única. No exercício 2024, quem fizer a quitação integral da taxa até 31 de janeiro garantirá um abatimento de 20% no valor total do Imposto Predial e Territorial Urbano. Mesquita - A Prefeitura de Mesquita aumentou substancialmente o percentual depara pagamento doem. No exercício 2024, quem fizer a quitação integral da taxa até 31 de janeiro garantirá um abatimento deno valor total do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Quem não puder efetuar o pagamento em cota única até o final de janeiro terá ainda uma nova chance de desconto válida para a quitação integral até 29 de fevereiro. Neste caso, porém, o abatimento cai para 10%. Contribuintes que preferirem optar pelo parcelamento começarão a fazer o pagamento em março, em dez parcelas, com a última vencendo em dezembro de 2024.

As guias impressas já estão sendo entregues através dos Correios na residência dos contribuintes. Outro ponto de retirada da guia é no auditório da prefeitura. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro, com funcionamento das 9h às 17h.

O secretário municipal de Governança Fábio Baiense informa que o munícipe também pode recorrer para retirar a guia digital através dos canais digitais, como a assistente virtual Mia, pelo aplicativo do Colab, pelo e-gov e pelo próprio site dos correios.