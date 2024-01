Águas do Rio anuncia ampliação no fornecimento de água em Mesquita e Caonze - Divulgação

Publicado 06/01/2024 14:20



Mesquita - Técnicos da concessionária Águas do Rio interligaram um novo grupo de bombas à rede de distribuição do bairro Juscelino, em Mesquita. A ação irá beneficiar cerca de 161 mil mesquitenses, especialmente os residentes nos bairros Banco de Areia, Centro, Chatuba e Edson Passos.

O objetivo do serviço executado nesta sexta-feira (5) na Elevatória JK, o principal sistema de bombeamento do município, é proporcionar um abastecimento mais eficiente e confiável à população. A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, após o término da ação.



Para evitar transtornos, a empresa solicita ainda a moradores e comerciantes que reservem água em cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização da distribuição e destaca que está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.