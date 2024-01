A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - Divulgação

A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, MesquitaDivulgação

Publicado 03/01/2024 13:39

salário referente ao último mês de 2023, que seria pago apenas em janeiro.

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita resolveu facilitar o fim de ano de seus servidores efetivos, comissionados, contratados e profissionais terceirizados. Isso porque foi depositado em conta para todos eles oreferente ao último mês de 2023, que seria pago apenas em janeiro.

“A gente sabe que, em função do fim de ano, é normal que as pessoas se apertem um pouco mais com as despesas das festas natalinas. Essa antecipação no pagamento pode ajudar a dar um réveillon mais tranquilo e digno”, destacou Fabio Baiense, secretário municipal de Governança de Mesquita.



A medida beneficiou 2.484 servidores e 2.922 funcionários terceirizados. Vencimento referente ao mês de dezembro foi pago na sexta-feira, dia 29 de dezembro.