Publicado 20/12/2023 07:33

Mesquita – Uma novada vacinacontra a covid-19 está disponível para mesquitenses com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose há pelo menos seis meses.

Para a vacinação com a dose, o município conta com quatro postos. São eles: Clínica da Família Banco de Areia (Avenida Governador Celso Peçanha 1.350), Clínica da Família Cosmorama (Avenida Baronesa de Mesquita s/nº), Clínica da Família França Leite (Rua Coronel França Leite 732, na Chatuba) e Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, no Centro). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



“A nova dose bivalente foi recomendada pelo Ministério da Saúde como forma de prevenir a população contra novas variantes. Apesar de não termos mais a saúde pública em emergência, o vírus da covid-19 continua aí. Então, é preciso se precaver”, reforçou Sabrina Louroza, coordenadora de Imunização da Saúde de Mesquita.



Imunização geral



Vale lembrar que a vacinação geral contra o coronavírus segue na cidade. A imunização acontece nos quatro locais descritos acima. Enquanto isso, as doses destinadas ao público infantil, de crianças a partir de seis meses de idade até 11 anos, são aplicadas apenas na Clínica da Família França Leite, no Centro de Vigilância em Saúde Paraná e na Vila Olímpica Municipal, localizada no Cosmorama.